Ridotta la condanna ad ex assessore Calabria Talarico

(ANSA) - CATANZARO, 12 SET - La Corte d'appello di Catanzaro ha ridotto da 5 anni ad un anno e 4 mesi di reclusione la condanna inflitta in primo grado a Franco Talarico, di 56 anni, ex assessore al Bilancio della Regione Calabria ed ex segretario regionale dell'Udc, imputato di scambio elettorale politico-mafioso nel processo denominato "Basso profilo" incentrato su presunti rapporti tra ambienti politici e 'ndranghetistici.

Talarico è stato anche presidente per 4 anni del Consiglio regionale della Calabria. La riduzione della condanna deriva dalla decisione dei giudici di riqualificare il reato contestato a Talarico in corruzione elettorale. La sentenza di primo grado a carico di Talarico fu emessa dal Gup distrettuale a conclusione del processo svoltosi con rito abbreviato. I giudici d'appello hanno anche confermato l'assoluzione già decisa in primo grado, nello stesso processo, nei confronti del notaio di Catanzaro Rocco Guglielmo, di 60 anni, accusato di falsità ideologica e trasferimento fraudolento di valori. (ANSA). .