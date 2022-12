Rider investito da una minicar sulla pista ciclabile, spunta un video. 'E' tentato omicidio'

Le immagini proverebbero quanto denunciato da un 28enne, rider di professione, investito in corso Venezia a Milano da una minicar sulla pista ciclabile e finito all'ospedale con una frattura multipla a una gamba. La vittima, di origine nigeriana, è caduta rovinosamente a terra dopo l'impatto. Momenti concitati che sono stati ripresi da una donna che passava di lì per caso con un telefonino. Il video, diffuso da LaPresse, mostra chiaramente il momento dell'impatto contro la bicicletta, con il giovane che cade malamente a terra.

Trasportato in ospedale, il giovane è stato operato per una frattura biossea: "L’osso della sua gamba si è rotto in due punti ed è stato necessario applicare una placca", riferisce l’avvocato del giovane. Per quanto riguarda il pirata della strada invece, si è dileguato facendo perdere le sue tracce.

Minicar investe #rider e fugge: le immagini in esclusivahttps://t.co/uGir6zCPcd — LaPresse (@LaPresse_news) December 12, 2022

L'avvocato: per noi è tentato omicidio

Martedì 13 dicembre, accompagnato dal suo legale, il rider andrà a sporgere denuncia alle forze dell’ordine. Secondo quanto il 28enne ha raccontato all’avvocato, poco prima dell’impatto il conducente della minicar avrebbe anche avvicinato il rider chiedendogli qualcosa. "Mi ha riferito che chi era alla guida ha farfugliato qualcosa che lui non ha capito", spiega il difensore, "poi l’auto si è allontanata. Influence era convinto che fosse finita là, invece è tornato da un’altra strada e lo ha colpito. Dal nostro punto di vista si configura il reato di tentato omicidio".