Rider aggredito nel centro di Roma, si cerca gruppo di ragazzi

Roma, 19 feb. (askanews) - Aggressione ad un rider nel centro di Roma: i carabinieri cercano un gruppo di ragazzi, fuggiti subito dopo, e sono al vaglio le immagini delle telecamere della zona.L'aggressione è avvenuta questa mattina intorno alle 4 in piazza delle Cinque Lune, la vittima è un 30enne di origine afgana, un rider della Glovo, che stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma centro che hanno raccolto le testimonianze e fatto la prima ricostruzione di quanto accaduto. L'uomo - come ha raccontato ai militari - era all'esterno del McDonald's che si trova nella piazza, il gruppo dei ragazzi di fronte. Ha chiesto loro di spostarsi: "Devo entrare per ritirare del cibo da consegnare". Ma è nato un alterco, degenerato. Il 30enne è stato colpito al volto, aveva uno zigomo e l'occhio destro gonfi. E' stato portato con l'ambulanza del 118 all'ospedale Santo Spirito in codice giallo. Sono in corso le indagini dei carabinieri che si stanno in particolare concentrando sull'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, sia per ricostruire la dinamica dell'aggressione che per identificare tutti i componenti del gruppo che si sono dileguati per le vie del centro.