Riciclaggio e usura: 7 misure cautelari e 31 indagati

Roma, 28 ott. (askanews) - La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Frosinone hanno sgominato un'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, all'intestazione fittizia di beni ed alla commissione di reati tributari, oltre ad usura ed estorsione: trentuno indagati, sette ordinanze di custodia cautelare, venticinque misure interdittive e sequestri per oltre 1,5 milioni di euro.Dalle prime luci dell'alba, gli agenti della Squadra Mobile della Questura e della Sezione Polizia Postale di Frosinone congiuntamente ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, coordinati dalla locale Procura della Repubblica,stanno dando esecuzione a numerose misure cautelari personali e reali in diverse città del centro nord Italia, tra cui Frosinone, Pescara, Campobasso e Benevento, nei confronti degli appartenenti ad un sodalizio criminale attivo nel settore del riciclaggio,dell'intestazione fittizia di beni e della commissione di reati tributari oltre che dell'usura e dell'estorsione. Nell'ambito dell'operazione, sono in corso di svolgimento decine di perquisizioni.Le indagini hanno acceso i riflettori su un sofisticato sistema di riciclaggio di proventi illeciti posto in essere da un'associazione per delinquere radicata nella provincia di Frosinone ed operante su tutto il territorio nazionale.