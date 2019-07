Prove di velocità su Ferrari e obbligo di indossare abiti da sexy shop, le richieste shock di Bellomo alle sue borsiste

Prove di velocità in Ferrari, infiltrarsi in ambienti criminali, indossare abiti da sexy shop, perdere peso e farsi "punturine" per cancellare le occhiaie. C'era tutto questo nell'addestramento e nei successivi "codici di comportamento" ai quali dovevano sottostare o obbedire le borsiste di Francesco Bellomo, l'ex consigliere di Stato barese agli arresti domiciliari da ieri per maltrattamenti su quattro donne ed estorsione ad un'altra. Bellomo potrà difendersi da queste accuse il 16 luglio, quando sarà sottoposto ad interrogatorio di garanzia.

Inchiodato dalle testimonianze di 12 donne

Negli atti dell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex giudice, destituito nel gennaio 2018, ci sono i racconti di dodici donne, tra borsiste e collaboratrici della Scuola di Formazione Giuridica Avanzata 'Diritto e Scienza' per la preparazione ai concorsi in magistratura, di cui Bellomo è docente e direttore scientifico. "Con il suo modus operandi Bellomo finisce per creare una vera e propria tela del ragno" spiegano nelle carte giudiziarie i magistrati baresi che hanno coordinato le indagini dei Carabinieri, il procuratore aggiunto Roberto Rossi e il sostituto Daniela Chimienti.

La selezione di Bellomo

Dopo essere state scelte e aver superato un colloquio che verteva su scelte sessuali, frequentazioni e abbigliamento, le aspiranti borsiste - stando ai racconti fatti agli inquirenti - erano sottoposte ad un addestramento che consisteva in "prove di velocità" a 200 km/h a bordo di una Ferrari o "camminare in zone malfamate" come test sulla "gestione dell'emotività". "Una messa alla prova degli stati emotivi della persona. In sostanza - ha spiegato una ex corsista della Scuola di Bellomo - il concetto era mettere alla prova l'emotività della persona in modo che la persona fosse in grado di gestirla, quindi l'alta velocità doveva essere funzionale alla gestione dell'emotività".

Superato anche l'addestramento, le borsiste dovevano continuare a rispettare il contratto sottoscritto per la borsa di studio, che prevedeva stringenti regole soprattutto sul dress code. Ad alcune di loro Bellomo avrebbe persino fornito gli abiti da indossare, "vestiti da sexy shop", mentre ad un'altra che aveva rifiutato di adeguarsi allo stile richiesto, avrebbe detto di essersi vestita "come una befana" per via di una gonna lunga e scarpe da ginnastica.

Cosa voleva l'ex giudice dalle sue “prescelte”

Dalle donne "prescelte", invece, Bellomo pretendeva minigonne e trucco marcato, tacco 12 e smalto chiaro e, nei colloqui, arrivava a chiedere particolari delle loro vite sessuali, criticando le foto in pantofole dei fidanzati "sfigati", che convinceva a lasciare, pubblicate sui profili Facebook rigorosamente monitorati. "Se saltasse fuori la storia sarebbe il bungabunga 2015", scriveva una ragazza ad una collega corsista, fornendo poi i testi dei messaggi agli inquirenti. "Continuo a pensare - si legge nello stesso messaggio - che il mondo sia un posto migliore di come lo dipingono loro, pensano che le donne agiscono solo a scopi sessuali, se metti la mini e vuoi fare la borsista è per portarti a letto il consigliere, invece non è così, sono loro che sono malati".