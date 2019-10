Microrganismi patogeni, richiamato un lotto di una famosa mortadella Igp

Attenti alla mortadella Bologna IGP a marchio Freschi & Convenienti, prodotta per Conad dall’azienda Grandi Salumifici Italiani S.p.A., nello stabilimento di via Gandiolo, a Noceto (Parma). Un lotto, infatti, è stato richiamato dalla nota catena della Grande Distribuzione per sospetta presenza di microrganismi potenzialmente patogeni.

Il prodotto, stando a quanto riportato anche sul sito del Ministero della Salute, è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto 26937039 (cod. EAN 8003170017634) da consumarsi preferibilmente entro il 01/11/2019. Il richiamo è stato rilasciato a scopo precauzionale, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori. L’invito di Conad, a quanti avessero acquistato uno o più pezzi di affettato, è quello di non consumarlo e restituirlo al punto vendita d’acquisto che provvederà al rimborso.