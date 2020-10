Ricciardi lancia l'allarme: 'Samo sulla lama di un rasoio, le Regioni hanno dormito. Campania e Lazio in difficoltà'

"Siamo sulla lama di un rasoio, se non interveniamo subito tra due o tre settimane rischiamo di ritrovarci come in Francia, Spagna e Gran Bretagna". E' questa l'opinione di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salure Roberto Speranza e professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica, su La Stampa.

Giro di vite

"Se non rinforziamo l'attività di testing con uomini e tamponi, se non attrezziamo i servizi sanitari in vista dell'influenza siamo nei guai". Quindi "le persone contagiate devono essere indirizzate esclusivamente nei Covid hospital, ma bisognava aver già allestito Pronto soccorso dedicati ai sospetti Covid e prevedere percorsi separati dentro gli ospedali per evitare pericolose commistioni. Molte regioni però si sono addormentate e si è fatto poco o nulla. Ora con i ricoveri per influenza negli ospedali si rischia il caos".

Dove si è sbagliato

"L'errore maggiore lo hanno commesso personalità illustri della politica e della scienza alimentando l'illusione che tutto fosse finito e che il virus si fosse attenuato. Ma se i contagi non si azzerano la curva epidemica inevitabilmente riprende a salire. Tanto più quando si inducono le persone ad abbassare la guardia".

La Regione che preoccupa di più

A preoccupare, spiega, è soprattutto la Campania, che "è in una situazione di grandissima difficoltà, ha da sola in questo momento lo stesso numero di casi che c'era in Italia a maggio. Di fatto quindi la Campania, ma anche un po' il Lazio e la stessa Lombardia, regione dove la curva epidemica non si è mai azzerata, sono regioni che destano certamente preoccupazione". Al momento attuale, ha concluso Ricciardi, "ancora possiamo adottare strategie di contenimento, ma se non lo facciamo, poi potremo fare solo strategie di mitigazione per limitare la circolazione del virus"

Il vaccino

"Proprio la settimana prossima avremo probabilmente i risultati del vaccino in fase più avanzata, che è quello di Oxford. Se questo vaccino, che è in fase 3, darà risultati positivi, possiamo sperare, ma solo se darà risultati positivi, di avere le prime dosi di vaccino entro quest'anno. Altrimenti tutto slitta al 2021". ha precisato Ricciardi durante la trasmissione Agorà, su Rai 3.