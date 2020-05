Riaprono le messe ai fedeli, gel all'ingresso e ostia sulla mano

Arezzo, 18 mag. (askanews) - Igienizzanti agli ingressi, fedeli sulle panche "a scacchiera", comunione sulle mani, obbligo di mascherina, niente scambio della pace e divieto di accesso per chi ha febbre superiore ai 37,5 gradi. Dopo 69 giorni di lockdown riaprono le chiese al popolo in tutta Italia.E riapre anche San Pietro. Papa Francesco ha celebrato alle 7 in punto l'ultima messa in mondovisione, davanti alla tomba di Giovanni Paolo II nel centenario della nascita del Papa polacco.E in tutta Italia i parroci si sono rimboccati le maniche e dotati di igienizzanti, mascherine e guanti, per riprendere la tanto attesa messa con i fedeli. Molte le associazioni di volontariato che si sono messe a disposizione per controllare l'ingresso dei fedeli.Qui siamo nel Duomo di Arezzo, dove si è svolta la prima messa della diocesi guidata dal vescovo, monsignor Riccardo Fontana. A controllare il distanziamento sociale, a fornire igienizzanti all'ingresso, i volontari del Cisom, dell'Ordine di Malta. Come spiega questa volontaria:"Ci è stato detto di dare l'igienizzante a ogni persona che entra, oppure proporre i guanti. Segnaliamo le persone entrano, con un massimo di 200 persone e indichiamo i fedeli dove sedersi, sulle panche, con un contrassegno".Una fedele: "E' tanto che non ci ritornavo, preferivo tornare".Niente scambio della pace nè acqua benedetta nell'acquasantiera. Il momento più delicato, la comunione. Fedeli rigorosamente a distanza, mascherina, e ostia benedetta sulla mano, lasciata cadere dal celebrante, senza alcun contatto con il palmo della mano.