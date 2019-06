Riapre metro Repubblica, anche una torta

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Ha riaperto ufficialmente questa mattina la stazione Repubblica della metropolitana di Roma, chiusa da 246 giorni. Terminati i collaudi la fermata della linea A è tornata disponibile per cittadini e pendolari. Alle 5:30 in punto, orario di apertura del servizio metropolitano di Roma, un funzionario dell'Atac ha aperto i cancelli che da otto mesi erano chiusi, in seguito all'incidente in cui rimasero coinvolti alcuni tifosi del Cska Mosca in trasferta nella Capitale. All'"inaugurazione" era presente anche il comitato di piazza della Repubblica che per l'occasione ha "festeggiato" con tanto di torta e candeline. "Sono molto emozionato, stentavo a crederci quando ho sentito l'annuncio sulla metro. Oggi è proprio una bella giornata", le parole di uno dei primi passeggeri ad essere sceso alla stazione Repubblica. "Je l'amo fatta", gli fa da eco una signora mentre si avvia al lavoro.