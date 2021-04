Scienziati contro il governo: 'Rischio ragionato non è scientifico'. Crisanti: 'Saliranno contagi e morti'

Le riaperture volute fortemente dalle forze di destra covernativa (Lega) e di opposizione (Fdi), preoccupa non poco la comunià scientifica. Il parere del Cts non sembra infatti positivo, mentre si alternano dichiarazioni da parte di virologi ed esperti che sollevano l'allarme relativamente ai rischi di una riapertura "ragionata" - così nelle parole del premier Draghi - e delle conseguenze del precorrere i tempi. Nel corso della tramissione Cartabianca su Raitre è stato il virologo Andrea Crisanti a rivolgersi al governo auspicando un ripensamento.

"Si è creato un conflitto che obiettivamente ci porta in una situazione che evolverà non in maniera positiva. Da una parte - ha detto Crisanti - ci sono gli interessi di albergatori, ristoratori, di coloro che hanno un bar o anche palestre e piscine, dall'altra l'esigenza delle persone vulnerabili di rimanere vive. Noi sappiamo perfettamente - ha aggiunto - che aprendo in questo modo aumenterà il contagio e sicuramente avremo più morti. Gran parte delle persone a rischio e potenzialmente vulnerabili ancora non sono vaccinate, questo - sottolinea il microbiologo - è da tenere presente".

Rischio ragionato non è scientifico

A fargli da eco, dalle pagine di Repubblica, è il chimico Vincenzo Balzani, professore emerito dell'Alma Mater e candidato al Nobel per la Chimica, capofila di un appello lanciato da un gruppo di 50 scienziati che respingono il concetto del "rischio ragionato". "Il problema è che è un rischio che si basa sulla speranza che la gente si comporti bene e in modo responsabile - ha sostenuto Balzani -. Ma non mi sembra una dote che abbiamo in Italia". Per lo scienziato non è insomma una scelta che abbia un fondamento "scientifico". "Occorre fare i conti con alcuni dati di realtà, riportati nell'appello - ha spiegato -, che purtroppo rischiano, se ignorati, di riportarci alla ripresa dell’epidemia. Basta vedere cosa è successo in Sardegna, passata da zona bianca a rossa in poche settimane. Ricordiamoci anche cosa è successo in autunno, dopo che in estate si è avuta la riapertura indiscriminata di discoteche e locali pubblici".

"Ancora troppo pochi vaccini"

"I dati statistici ci dicono che, all’altezza di una vaccinazione di circa il 13% dei cittadini, simile a quella di altri Paesi europei, l’Italia accusa una mortalità da covid-19 con un’incidenza di 4,6 volte maggiore rispetto alla Germania", precisa quindi Balzani, sottolineando che con questi dati riaprire è altamente rischioso. Ma forse allora il problema è economico. Il problema è ben visibile, aggiunge, e lo "capisco, così come psicologicamente so bene che non si può tenere la gente continuamente chiusa in casa. Ma dico che se si vuole contribuire al successo di questa riapertura - precisa - bisognerà che non sia vissuta come un liberi tutti, bisognerà tenere le mascherine, evitare assembramenti. La gente non può solo pretendere la libertà senza responsabilità", dice ancora. E allora forse il problema, come rileva Crisanti, può essere che i ristori non siano sufficienti.

Prendendo ad esempio l'Inghilterra dove c'è stata una chiusura durissima per quattro mesi e "nessuno si è lamentato", il virologo dice che "allora bisogna risolvere il problema dei ristori, non delle aperture. Stiamo trovando la soluzione che peggiora la situazione".

Per il microbiologo, "stavolta la politica si è presa la responsabilità, questo è un elemento di chiarezza, poi giudicheranno gli elettori". Il vigologo ha anche una nota su quanto sta accadendo in Spagna dove, a suo dire, la situazione non è così "positiva come si dice". "A Madrid il tasso di contagio è di 350 casi ogni 100mila abitanti", spiega infatti. E la situazione critica in Germania, nonostante l'alto numero di vaccini, è spiegata con il fatto che "ha tenuto le scuole molto più aperte di quanto non abbia fatto l'Italia, poi ha anche un livello di industrializzazione molto elevato ed è una regione molto più popolosa dell'Italia, anche con interconnessione molto più elevato dell'Italia".