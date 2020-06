Dai centri estivi per bambini alle sale scommesse: la Fase 3 entra nel vivo con la ripresa di numerose attività

Cinema, teatri, centri estivi per bambini, eventi e congressi, centri termali, sale scommesse, Bingo. La Fase 3 entra nel vivo con la ripresa di numerose attività dopo tre mesi di fermo, ma servirà un altro mese per poter parlare di riapertura completa.

Centri estivi bambini

Per i bambini tornano le aree giochi nei parchi - non saranno più recintati e off-limits scivoli e altalene - e i centri estivi per i più piccoli.

Sale giochi

Riprendono inoltre le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali, a condizione però che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.

Spettacoli

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, ma con alcune cautele/precauzioni. massimo di mille persone, e al chiuso con un massimo di 200.

Frontiere

Sempre oggi riaprono molte frontiere, come ad esempio in Francia, Belgio, Paesi Bassi e domani si unirà anche la Germania. Chi si accinge a programmare un piano ferie con l'obiettivo di raggiungere mete oltre il Belpaese deve fare i conti infatti con limiti e regole per l'accesso a seguito dell'emergenza coronavirus.

App immuni

Da oggi è inoltre possibile scaricare la App Immuni in tutta Italia. "Sarà operativa in tutto il territorio nazionale l'app Immuni, la potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità perché è una app che tutela la privacy", ha detto il premier Consiglio Giuseppe sottolineando: "È un'app che non invade i vostri spazi di riserbo privati ma che nello stesso tempo vi offre un'opportunità in più per ricevere informazioni in caso di contatti 'sospetti'.

Regole Fase 3

Le riaperture saranno condizionate da nuove regole tra cui il distanziamento sociale e divieto di assembramento. Contatti fisici vietati, ingressi contingentati e su prenotazione, capienze dei locali di ogni genere ridotte alla metà, uso delle mascherine, percorsi diversi per entrate e uscite, misurazione della temperatura, sanificazione. Va tutelato anche il personale di sorveglianza, sempre in mascherina con uso frequente gel igienizzante. Le regole in vigore per la Fase 3 sono state approvate anche dalla Conferenza delle Regioni, ma le associazioni di categoria temono diverse criticità, a cominciare dal potenziale incasso che scende almeno del 50%, l’aumento dei costi, le spese per mettersi in piena regola.

Discoteche 14 luglio

Per le discoteche e le sale da ballo il Dpcm prevede la riapertura il 14 luglio, ma alcune Regioni hanno deciso di anticipare i tempi dettati dal governo: da oggi riapriranno in Sicilia e in Puglia, mentre in Emilia Romagna, Veneto, Calabria e in Friuli Venezia Giulia riapriranno il 19 giugno. In Campania, invece, la riapertura è stata autorizzata dalla regione da alcuni giorni ma non si può scendere in pista a ballare, così come avverrà nel Lazio, a partire da lunedì.

Sport di contatto

Per gli sport di contatto bisogna aspettare il 25 giugno (curva epidemiologica permettendo).

Fiere e sagre

Fiere e sagre saranno autorizzate dai prossimi giorni in tutta Italia.