Rettori, bene soluzione caso Zaki,ora risposte su Regeni

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - I rettori delle Università italiane "applaudono l'epilogo atteso da anni per Patrick Zaki" ma auspicano "risultati analoghi per il caso di Giulio Regeni, ancora in attesa di una risposta chiarificatrice". La Conferenza dei rettori delle università italiane sollecita anche una soluzione per il ricercatore dell'Università del Piemonte Orientale, Ahmadreza Djalali, trattenuto nel braccio della morte in Iran e accusato di spionaggio nonostante l'assenza di prove. (ANSA).