Rete Studenti, striscioni scuole Milano

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - La Rete Studenti di Milano ha appeso, la scorsa notte, alcuni striscioni davanti a licei e a istituti della città compiendo, viene affermato, "un'azione di denuncia contro il piano 'Scuole sicure' del vice-premier Matteo Salvini e in contrasto con le dichiarazioni della vice-sindaca, con delega alla sicurezza, Anna Scavuzzo". Gli striscioni - esposti nelle scuole Berchet, Leonardo, Boccioni, Verri, Tito Livio, Cattaneo e Vittorio Veneto - sono stati "decorati con una rete metallica, simbolo di chiusura e controllo, e del nastro bicolore, rosso-bianco e giallo nero, per ricostruire simbolicamente una scena del crimine". L' organizzazione che "Milano è prima in repressione". "L'80% dei fondi è usato per la repressione e meno del 20% per dei percorsi di approfondimento - sostiene la Rete Studenti - seppur i dati dicano che in questi anni l'approccio repressivo sul tema delle sostanze, questione centrale soprattutto tra i giovani, non abbia portato a risultati positivi".