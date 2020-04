'Ho trovato un lavoretto, restituisco il buono alimentare'. Il gesto di un venditore ambulante colpito dalla crisi

Un commerciante, costretto a fermare la propria attività a causa delle restrizioni per il coronavirus, ha stupito tutti con la sua solidarietà. Dopo aver ottenuto una commessa per un servizio da svolgere in un comune vicino quello dove esercita la sua attività di ambulante, ha telefonato al sindaco del suo paese per restituire il buono alimentare a cui aveva diritto. Ha trovato il lavoretto e questo, evidentemente, cambia la prospettiva. "Ci sarà qualcuno che che ne avrà più bisogno, io sono riuscito a incassare quanto mi serve per fare la spesa", sono state le parole riferite al primo cittadino. E' accaduto a Bosa, caratteristico borgo fluviale della provincia di Sassari, situato sulla costa occidentale della Sardegna.

A raccontare l'episodio - riportato da La Nuova Sardegna - è stato lo stesso primo cittadino, Piero Franco Casula, durante la messa di Pasqua, svoltasi a porte chiuse e trasmessa in diretta radiofonica, a cui ha preso parte insieme a pochissimi altri in rappresentanza della cittadinanza. La messa si è chiusa proprio con un messaggio del primo cittadino ai residenti del borgo medievale.

"Mi ha detto di non aver più bisogno perché contattato da un comune vicino per offrire un servizio agli abitanti - ha detto dal pulpito Casula -. Nonostante tutto sono rimasto particolarmente colpito da questo gesto di grande sensisbilità civica. Ho detto all'ambulante di consegnare il buono a chi ne ha necessità", ha concluso il sindaco. Fino a oggi il comune ha erogato 40 buoni su un numero stimato di circa 200 famiglie in difficoltà a casua dell'emergenza.