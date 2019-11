Caso Open, si riapre dibattito sul finanziamento dei partiti. Renzi: “Non criminalizziamo chi finanzia la politica”

“I partiti, specie quelli che contano su appartati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali e associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all’uso di risorse aggiuntive in forma irregolare od illegale … non credo che ci sia nessuno in quest’Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo: presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro”. Sono passati molti anni da quando il leader del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi, metteva al centro del dibattito politico il finanziamento pubblico e privato dei partiti politici italiani. Da allora, erano i tempi di Tangentopoli, nulla è stato fatto. Anzi, l'inchiesta sulla Fondazione Open ha fatto riesplodere il dibattito politico su un tema centrale e ancora scottante: come finanziare i partiti, dopo che il contributo statale è stato cancellato da anni. Ovviamente l'attività delle forze politiche è sempre costata, e parecchio.

"Nella Fondazione tutto è trasparente”

Pertanto, una volta esclusa la fonte di sostentamento pubblica, rimane quella privata con le opportunità, ma anche i rischi per la democrazia, che ne conseguono. Inevitabilmente l'aumento dei contributi privati ai partiti si incrocia così con un altro tema annoso della nostra vita pubblica: il rapporto tra politica e magistratura. Proprio Matteo Renzi, da giorni al centro delle polemiche, ribadisce che a suo giudizio "era giusto cancellare il finanziamento pubblico ai partiti". "Non mi pento. Ma ora - sottolinea l'ex premier - non bisogna criminalizzare chi finanzia la politica". Insomma, sottolinea che abolito il finanziamento pubblico si deve poi garantire il finanziamento trasparente da parte dei privati. Quanto all'inchiesta su Open, però ribadisce che "nella Fondazione tutto è trasparente, con bilanci pubblicati" e "certo non si può pensare che sia una articolazione di partito". Tuttavia proprio nei rapporti tra fondazioni, privati e partiti, si consuma la polemica più accesa e la richiesta di un chiarimento.

"Aspettiamo gli esiti dell'indagine"

"Aspettiamo gli esiti dell'indagine", osserva il ministro per il Sud, il dem Giuseppe Provenzano, che poi aggiunge: "Certo dopo l'abolizione finanziamento pubblico non abbiamo fatto una legge sui partiti, sulle lobby, sulla trasparenza. Il parlamento dovrebbe occuparsi di questo". Forza Italia, per voce del suo vicepresidente Antonio Tajani auspica invece un ritorno al passato: "Noi crediamo che sia stato un errore chiudere ogni possibilità di accesso al finanziamento pubblico. Forse - osserva l'ex Presidente del Parlamento europeo - bisogna cominciare a riflettere, perché se si toglie il finanziamento pubblico e si torna al finanziamento privato non regolare allora le cose non vanno meglio di prima". Sulla stessa linea l'azzurra Deborah Bergamini: "O finanziamenti pubblici o lobby legali, non c'è altra via", sintetizza. I Cinque Stelle, invece, continuano a tenere alto lo scontro, ribadendo la richiesta di una Commissione d'inchiesta sull'argomento dei contributi alle forze politiche, già richiesta dal capo politico Luigi Di Maio. Un'idea sostenuta anche da Alessandro Di Battista: "Dico una cosa ai miei ex-colleghi: accelerate sul conflitto di interessi, sulla nazionalizzazione di autostrade, sulla commissione di inchiesta sul finanziamento ai partiti, sul recupero dell'IMU non versato dagli istituti religiosi", conclude l'ex ministro M5S.

Il dibattito sul finanziamento della politica nel Pd

L'inchiesta sulla Fondazione Open al Pd rianima il dibattito sul finanziamento della politica e non mancano diversità di vedute in Base Riformista, l'area del Pd dei cosiddetti 'ex renziani' guidati da Lotti e da Lorenzo Guerini, riuniti a Milano per la seconda assemblea nazionale. L'assemblea, con oltre 350 iscritti, è stata organizzata "con l'autotassazione di 500 euro a parlamentare", ha spiegato il deputato Emanuele Fiano, che era relatore della legge con cui fu abolito il finanziamento pubblico. "Non abbiamo finito di legiferare - ha spiegato -. Deve essere regolamentata l'attività di gruppi di interesse, le lobby". Sulla stessa linea Lotti. "Facevo parte di chi ha abolito il finanziamento pubblico. Lo rifarei - ha detto Lotti -. Non servivano le polemiche di questi giorni per discutere di come si finanzia la politica. Ci sono anche altre situazioni, una sentenza in giudicato per 49 milioni che un partito è stato condannato a restituire, c'è un partito movimento che è gestito guidato da una srl. Ma prima di tornare indietro si può discutere una legge sulle lobby o il finanziamento ai partiti dalle associazioni o dalle fondazioni". Fa "autocritica" invece il portavoce di Base Riformista, Andrea Romano. "Abbiamo sbagliato ad abolire il finanziamento pubblico ai partiti, pensavamo in buona fede che avrebbe innestato un circuito virtuoso di finanziamento civico, ma ha impoverito la politica, l'ha resa meno forte e crea zone d'ombra che vanno sanate. Io sarei favorevole a inserirlo di nuovo". "Serve una riflessione - ha convenuto il coordinatore di Base Riformista Alessandro Alfieri - siamo l'unico Paese europeo fra i principali che non ha una norma sul finanziamento pubblico".

Tangentopoli e PSI

Il partito che pagò più di tutti la vicenda di Tangentopoli fu il PSI. Nel suo editoriale, il direttore dell’Avanti, Mauro Del Bue spiega quel che è accaduto nel 1992. “Sono trascorsi 27 anni dall’esplosione di un fenomeno che ha finito per sconvolgere il quadro politico italiano, per sentenziare ragioni della storia all’incontrario, per mettere sotto torchio alcuni e per salvare altri. Più volte, a fronte di un’indagine di tale rilievo, nella quale per la prima volta la magistratura, come riflesso della caduta delle contrapposizioni ideologiche provocata dalla fine del comunismo e in Italia del Pci, si è scagliata contro i partiti, si è evocata, soprattutto da parte del segretario del Psi Bettino Craxi, la necessità di una commissione parlamentare d’indagine, perché il Parlamento prendesse possesso di una vicenda che finiva per sancire la conclusione di un intero ciclo politico. Su ogni argomento in Italia si è costituita una Commissione d’indagine, tranne che sulla vicenda che più d’ogni altra ha segnato il corso della storia politica italiana”, ha scritto Del Bue. E così le cose andarono come si sa. Pagò solo Bettino Craxi e qualche peone.