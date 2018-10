[La storia] Il ricordo di sangue del ragazzo al bar e la regressione preoccupante del Sud

Bar. Il solito per il caffè mattutino. Faccia nuova al bancone. Giovane con un filo di barba e un bel sorriso. Mi diverto a scoprire dall’accento la provenienza. Lo faccio parlare e poi sparo: “Devi essere di Caltanissetta o Enna". Mi guarda stupefatto: “ Sono di Gela. Come hai fatto a indovinare?».



Gli dico che ho percorso metro dopo metro il sud, per lavoro. E che secondo me a Gela la prima volta ci sono andato che lui doveva ancora nascere. «Hai mai sentito parlare della strage della sala gioco?». E lui: «Come no? Emanuele, un cugino di mia madre era uno dei killer. Gela dopo quella strage si svuotò. Molti emigrarono in Germania. Ora si è ripopolata».



Era il 28 novembre del 1990. Otto morti e undici feriti. Una mattanza nel cuore della notte. Due agguati: nel primo, sei vittime, nel secondo, due. Una strage voluta per colpire il clan di Giuseppe Madonna. Ricordo la fuga di decine di ragazzi, terrorizzati da rappresaglie o chissà cosa. Era stata infatti una strage di ragazzi. La mafia locale, la Stidda, aveva osato sfidare Cosa nostra.



Quasi ventotto anni fa. Colpisce il ragazzo, il giovane barista. Che parla del cugino della madre senza cedere ai sentimenti. È freddo. Come se stesse parlando di una banalità. Spero, mi auguro, che la sua sia la reazione di chi con quelle storie si ritrovi ad avere un rapporto distaccato, estraneo.

Nello stesso tempo ti accorgi quanto profonde siano le relazioni parentali, amicali con un mondo criminale. Il Paese “normale” comunque è sfiorato da queste relazioni.

Il sud è devastato da antiche e moderne contaminazioni criminali. Oggi sembra prevalere la Ndrangheta calabrese ma anche la camorra napoletana, che oggi si chiama “sistema” ha avuto una forza di penetrazione nella società impressionante. Sono in pochi, anche in una grande metropoli come Napoli quelli che vivono come in una camera iperbarica, isolati dal mondo esterno, per non contaminarsi.

Oggi puoi camminare nel centro della città (ieri accadeva solo nelle periferie banlieu) e trovarti spettatore o anche vittima di una “stesa”. Un corteo di scooteroni che spara all’impazzata per riaffermare il dominio su quel territorio, o per sfidare il clan “proprietario” di quel territorio.



C’è una regressione preoccupante nei territori del Mezzogiorno. Si sarà anche ridotta la potenza militare delle mafie, ma la loro forza di penetrazione nel mondo reale è impressionante.