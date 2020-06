Registrazione online per fare le vacanze nell'Isola: come funziona l'autocertificazione in salsa sarda

Si tratta di un'autocertificazione in salsa sarda, quella richiesta per l'ingresso in Sardegna laddove in tutto lo Stato a partire dal 3 giugno si viaggia senza riserve pur nel rispetto delle prescrizioni su mascherine e distanziamento fisico. Accade infatti che nell'Isola - dove ieri 7 giugno si sono registrati zero contagi e zero morti, come anche in altre Regioni - a viaggiatori, turisti, trasfertisti e sardi residenti oltre Tirreno che decidessero di passare un periodo di vancaza in Sardegna sarà fatto obbligo di registrarsi online.

Alla fine di un braccio di ferro tra Regione e governo sulla richiesta di norme restrittive all'ingresso, ecco che spunta una dichiarazione, da compilare online sul sito della Regione da smartphone o da pc. In essa si specificherà provenienza, destinazione e stato di salute. Dati utili, spiega la Regione, per costruire la rete dei contatti in caso ci si ritrovi positivi al Covide 19. Il controllo sull'avvenuta registrazione sarà a carico del vettore che traghetterà il turista sull'Isola. Il servizio si chiama "Sardegna sicura" ed è previsto dall'ordinanza del presidente della Regione n. 27 del 2 giugno 2020.

E' chiaro che si tratta di una "conquista" importante per il governatore sardo-leghista Christian Solinas, che nelle settimane scorse è stato travolto dalle polemiche per l'idea del "passaporto sanitario" ovvero dell'obbligo preventivo del tampone o del test sierologico, che certificasse la negatività al Covid 19, ipotesi poi archiviata.

Il modulo online e l'app

Nel modulo online, scaricabile sul sito della Ras, si richiedono i dati anagrafici e le indicazioni di provenienza, la destinazione, il tipo di struttura nel quale si alloggerà oltre ai dati sullo stato di salute. La compilazione può avvenire anche un mese prima della partenza, mentre è richiesto che la compilazione dei quesiti sullo stato di salute sia fatto massimo due giorni prima. Tutti i viaggiatori inoltre, si legge sul sito della Ras, "devono sottoporsi alle misurazione della temperatura corporea e compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Covid-19", operazioni che verranno effettuate nei porti o aeroporti di arrivo. I trasporti nazionali da e per l'Isola sono riaperti a partire dal 5 giugno mentre bisognerà aspettare il 25 per viaggi internazionali.

All'arrivo in terra sarda sarà lo stesso presidente Solinas a dare il Beni benius ("benvenuto" in lingua sarda) attraverso una email che recherà tutte le indicazioni per muoversi in sicurezza nel territorio regionale. E chi vorrà potrà anche scaricare una app, diponibile però solo tra qualche giorno, che traccerà il percorso del viaggiatore.

Queste precauzioni serviranno a mantenere gli isolani in linea con i parametri di diffusione del virus registrati fino a oggi? Non è dato saperlo, perché la cosiddetta Fase 3, quella di convivenza con il virus, annullando le restrizioni potrebbe riservare sorprese. La paura di un'impennata dei contagi - magari proprio a causa di ingressi di persone positive - dà incertezza alle speranze degli operatori turistici di salvare la stagione dopo mesi di chiusura, e nel contempo limita la propensione delle persone al viaggio e alla vacanza, non certo facilitata nell'Isola dalla confusione politica delle ultime settimane.