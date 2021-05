Potrebbero essere sei, se il trend dei contagi non peggiorerà, le Regioni italiane in zona bianca a partire dal 7 giugno. Dal primo giugno dovrebbero entrare in zona bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Dal 7 giugno, sempre che il trend dei contagi e delle ospedalizzazioni resti quello attuale, potrebbe toccare ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Dal 14 giugno e salvo imprevisti, anche Lombardia e Lazio. Di questo passo quindi entro tre settimane, al massimo il 21 giugno, tutta l’Italia potrebbe essere in prevalenza vestita di bianco. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti). Non c'è coprifuoco.

"Zona bianca rafforzata"

In vista della Conferenza delle Regioni e del conseguente Stato-Regioni, per evitare "l'effetto Sardegna", che era stata la prima regione ad assaporare la zona bianca salvo poi ritrovarsi prima in arancione e poi in rosso, in caso si verifichi un aumento dei contagi, le Regioni propongono la 'zona bianca rafforzata'. Tra le ipotesi proposte dai Governatori per evitare il declassamento c’è anche quella di inserire misure più restrittive. Inoltre si chiede la possibilità di rientrare in fascia bianca senza dover aspettare necessariamente tre settimane, qualora i dati lo consentano. Al momento in bianco si va dopo tre settimane con un'incidenza al di sotto dei 50 positivi su 100mila abitanti e su questo non dovrebbe cambiare nulla, mentre novità potrebbero esserci proprio sui divieti.

Coprifuoco

Nel caso di un aumento dell'incidenza dei contagi che superi i 50 ogni 100mila abitanti le Regioni propongono di tenere comunque il coprifuoco a mezzanotte - la misura sparirà dal 21 giugno in tutta Italia - e di inserire l'obbligo di consumare cibi e bevande soltanto seduti ai tavolini di bar e ristoranti all'aperto senza sostare in piedi davanti ai locali. Attualmente non è previsto il coprifuoco in zona bianca.