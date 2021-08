Contagi in aumento: alcune regioni a rischio zona gialla per Ferragosto. I piani per evitarlo

Continuano a risalire i contagi da Covid-19 in Italia, e non solo, mettendo alcune regioni a rischio 'zona gialla' e aumentano i ricoveri, soprattutto al sud, anche se le terapie intensive sono al momento sotto la soglia di allarme. Se non si registrerà una frenata la prossima settimana intorno alla metà di agosto potrebbe registrarsi il picco dei contagi e alcune regioni rischiano di diventare gialle proprio nel periodo in cui milioni di italiani saranno in vacanza.

Le regioni a rischio

Anche se l'Italia al momento resta in zona bianca a breve il passaggio al giallo non si può escludere per alcune regioni del centro e del sud. A rischiare, se dovessero superare la soglia del 10% di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e il 15% nei reparti ordinari, sono in particolare Sicilia (già 8% per i ricoveri ordinari e 4,7% intensive), Lazio (3,7% nelle intensive) e Sardegna (4,2% intensive). A questi numeri rischiano di avvicinarsi anche altre regioni a vocazione turistica che accoglieranno migliaia di villeggianti questo mese, come ad esempio la Puglia. La pressione sugli ospedali è il parametro da monitorare con maggiore attenzione. Secondo l'ultimo bollettino, in tutta Italia sono 214 i pazienti ricoverati in rianimazione per il Covid, 13 in più nelle ultime 24 ore nel saldo tra le entrate e le uscite, con 25 ingressi giornalieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.851, 39 in più rispetto al giorno precedente.

Le ipotesi del Governo

Le intenzioni dell'esecutivo sarebbero comunque quelle di evitare chiusure di intere regioni anche qualora il picco – tra un paio di settimane – dovesse raggiungere i 30 mila casi al giorno, una previsione ipotizzata dall’European Covid 19 Forecast hub. La preoccupazione si concentra soprattutto sulla possibilità di una diffusione massiccia del contagio nelle località di vacanza, in particolare quelle di mare, favorita dagli assembramenti e dalla naturale tendenza ad allentare le briglie della prudenza nel corso delle ferie. Per scongiurare nuove chiusure nel bel mezzo della stagione estiva il governo starebbe pensando – in alternativa – a zone rosse locali laddove al contagio alto sia associata una bassa percentuale di vaccinati con doppia dose, mentre la mobilità delle persone non protette dovrebbe essere limitata grazie all'introduzione – a partire dal 6 agosto – del Green Pass.

Il piano dell’Iss

Il virus - fanno sapere le autorità sanitarie - sta prendendo di mira la fascia 10-29 anni, suggerendo di accelerare le vaccinazioni per i più giovani, Del resto già l'Iss, nel suo ultimo report, ha illustrato come l'età media delle persone contagiate si sia notevolmente abbassata, raggiungendo quota 34,5 anni. E ha imputato l'aumento dei casi in alcune regioni alle feste per gli Europei. Adesso, però, la lente è puntata sulle mete delle vacanze. Con un "piano" che mira a un mix di interventi, con la possibilità di mini zone rosse e restrizioni localizzate nei territori delle regioni turistiche, sperando che la campagna vaccinale prosegua con efficacia anche nel mese in cui un alto numero di italiani lascia le città e i paesi di residenza per trasferirsi altrove.

Gli interventi delle Regioni

Nelle zone a rischio si studiano interventi puntuali per scongiurare un passaggio generale dalla zona bianca a quella gialla, che rappresenterebbe una catastrofe per la stagione turistica. La Sicilia ha chiesto alle sue aziende sanitarie di tornare all'attivazione di tutti i posti letto che erano stati avviati nella fase più acuta della pandemia. Nella regione è stato anche disposto il raddoppio dei posti letto a bassa intensità di cura nei Covid hotel perché, spiega l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, "in questo momento sono tantissimi i cittadini non italiani risultati positivi ospitati in queste strutture a carico nostro". Per il mese di agosto verrà inoltre attivato un servizio di trasporto navale in bio-contenimento per i turisti che dovessero risultare positivi sulle isole minori.

La Sardegna, dove ci sono 32 Comuni che superano la soglia critica dei 250 casi per 100mila abitanti, è invece già alle prese con nuove strette in diversi Comuni. Tornano l'obbligo della mascherina all'aperto in vari territori del Cagliaritano e dell'Oristanese, mentre la sindaca di Maracalagonis (Cagliari) impone anche 10 metri di distanza tra gli ombrelloni nelle spiagge, anche quelle libere. E si tratta solo di alcune delle prescrizioni che i primi cittadini stanno adottando - di norma fino al 5 agosto - per cercare di arginare la risalita dei contagi in diverse zone di tutta la Sardegna. Disposizioni simili sull'obbligo del dispositivo di protezione individuale all'aperto (in Campania non era mai stato abolito nonostante l'ordinanza ministeriale) sono state prese nel Lazio a Ponza, San Felice al Circeo e Sperlonga, in Puglia a Martina Franca e altre località turistiche mentre in Sicilia e Calabria sono spuntate zone rosse per alcuni Comuni.

Dal 6 Agosto Green pass obbligatorio

A partire da venerdì prossimo – 6 agosto – sarà obbligatorio esibire il Green Pass, riconosciuto a vaccinati con almeno una dose, guariti o persone risultate negative al tampone, per tutte le attività al chiuso: sarà necessario quindi per andare al ristorante o al bar, ma anche per entrare al cinema e al teatro, in piscina o ai parchi di divertimento. A partire da martedì, con la riunione della cabina di regia, comincerà il suo iter il nuovo provvedimento che estenderà l'uso del Green Pass anche per salire sull’aereo o sul treno o per un viaggio in nave.