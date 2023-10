Regioni, Lo Russo: 'Promuovere sempre senso comunità e spirito unità’'

Torino, 2 ott. - (Adnkronos) - Sulle note dell’inno di Mameli si è aperta a Palazzo Reale di Torino la seconda edizione del Festival ‘L’Italia delle Regioni’, ideato e organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a cui presenzia il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ad aprire la sessione plenaria il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, per i saluti istituzionali.

“Torino più di un secolo e mezzo fa, ha dato i natali al nostro Paese, modello di unità e coesione che, proprio partendo da questa nostra Città, ha saputo cogliere quello spirito del tempo che era presente nell’intera Nazione, contribuendo in maniera determinante alla formazione del Regno d’Italia prima e della Repubblica poi”, ha osservato Lo Russo, che, poi, rivolgendosi al capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha osservato: “senso di comunità e spirito di unità, signor Presidente, sono concetti e valori fondamentali per il nostro territorio e per il nostro Paese, che devono costantemente essere alimentati e promossi”.