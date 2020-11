Regioni contrarie a riaprire ora le scuole: 'Dopo feste di Natale'

Roma, 26 nov. (askanews) - Regioni per la maggiorparte "perplesse" sulla possibilità di ripartire con le lezioni scolastiche in presenza (in particolare per le superiori) dal prossimo 9 dicembre: meglio riprendere dopo le feste di Natale, per non mettere a rischio i miglioramenti che si registrano sulla situazione Covid. È questo il punto di vista dei governatori rappresentato al vertice in videoconferenza con i ministri della Salute e degli Affari regionali, Roberto Speranza e Francesco Boccia, e il commissario Domenico Arcuri."Le Regioni - ha spiegato il presidente della Liguria e vice presidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti - unanimemente hanno suggerito al governo di procrastinare al 7 gennaio ogni eventuale riapertura della didattica in presenza per chi oggi è ancora in didattica a distanza. Tutte le Regioni hanno unanimemente ritenuto di dire al governo che si tratterebbe di una mossa inopportuna in questo momento, alla vigilia della pausa festiva e in assenza di una seria programmazione di scaglionamento degli ingressi a scuola e con un sistema del trasporto pubblico che oggi prevede una capienza del 50% e che andrebbe necessariamente ritoccata".Sul capitolo turismo invernale, i presidenti hanno chiesto "una parola chiara e in tempi brevi" da parte del governo per i potenziali turisti e gli operatori del settore, mentre sulla questione frontiere, in caso di confermata chiusura degli impianti da sci, è stata fatta presente la necessità di un'azione coordinata con gli altri paesi UE. Sul punto il ministro Boccia ha ricordato che "c'è un rapporto forte con Francia e Germania" e che "il premier è personalmente impegnato" sul tema."Parità di trattamento" in Europa e regole comuni sulle stazioni sciistiche, in vista delle festività di dicembre, ha chiesto infatti il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: "Se siamo europei le regole valgono per l'Italia come per la Francia o l'Austria. Il Covid non sceglie in base alla carte d'identità, colpisce in egual modo e riteniamo che a livello europeo anche sullo sci ci debba essere uguaglianza di trattamento per tutti", ha detto.