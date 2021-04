Alcune regioni a un passo dal giallo: ecco chi ha le carte in regola per il passaggio di categoria

Secondo quanto trapela dagli ambienti più titolati già dalla prossima settimana alcune regioni potrebbero tingersi addirittura di giallo. La situazione, stando al monitoraggio Iss, pare in miglioramento per cui la cosa appare davvero fattibile. Ma quali sono le realtà che possono covare in concreto la speranza?

Il girone arancione

Pochi giorni fa - da lunedì 12 aprile - Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Calabria sono passate dal rosso all’arancione. Sono andate ad aggiungersi a Veneto, Marche e Trentino Alto Adige, che il traguardo della zona arancione l’avevano varcato la settimana precedente.

L'Italia verso il calo delle restrizioni (Foto Ansa)

Il girone rosso

Nel girone infernale, a tinte rosso fuoco, sono invece confinate Valle D’Aosta, Puglia, Campania e Sardegna. La regione sarda è stata la più triste delle sorprese, essendo stata catapultata dall’essere l’unica zona bianca al tingersi prima di arancione e poi di rosso, finendo incredibilmente nel girone dei con-dannati alle restrizioni estreme.

Continua la lotta al covid (Foto Ansa)

Verso il giallo

Dal 20 aprile tuttavia alcune realtà regionali potrebbero tornare a vestire addirittura il giallo. Si tratta di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Calabria che sperano nel passaggio alla zona di maggior comfort, in quanto hanno un Rt inferiore a 1. C’è da dire però che solo Lazio, Abruzzo, Umbria e Alto Adige hanno tutte le caratteristiche per poter ambire al salto di categoria dal 20 aprile. Per le altre bisognerà probabilmente attendere di vedere come si evolverà la situazione. Tutto dipenderà insomma dai numeri che tali regioni riusciranno a garantire.

Cosa farà il governo

Bisogna anche tener conto del fatto che la zona gialla è stata temporaneamente sospesa sino a fine mese, quindi bisognerà vedere se il governo la ripristinerà prima o si atterrà a criteri di massima prudenza, come ha richiesto il ministro della Salute Roberto Speranza.