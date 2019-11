Reggio C., business della marijuana 'a km 0': 10 arresti

Roma, 20 nov. (askanews) - Con un'operazione chiamata "Pollice Verde" i finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura, hanno arrestato 10 persone - 9 in carcere e una ai domiciliari - ed effettuato un sequestro nei confronti di altrettanti reggini, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di droga e di illecita detenzione, spaccio e produzione di sostanze stupefacenti. Secondo la Procura, la banda gestiva in house la coltivazione e il confezionamento della marijuana, per poi distribuirla al consumo. Sono coinvolte complessivamente 13 persone.Gli arrestati appartenevano a un'associazione a delinquere che operava nella zona centro-sud della città - prevalentemente nei quartieri di Pellaro, San Cristoforo e centro città - che aveva nella propria disponibilità tre siti nei quali veniva coltivata marijuana (un'abitazione con annesso giardino nel quartiere di San Cristoforo ed altri due terreni in un agro nella zona sud della città) prodotta con metodologie tecnologicamente avanzate per garantire un'eccellente qualità dello stupefacente coltivato. Durante le investigazioni sono state infatti scoperte oltre 200 piante di cannabis, dalle quali l'organizzazione avrebbe potuto ricavare diverse migliaia di dosi di marijuana da distribuire direttamente alla minuta vendita sulle piazze di spaccio cittadino.I finanzieri hanno rilevato che nei siti di coltivazione la sostanza stupefacente veniva abilmente curata, annaffiata, raccolta, fatta essiccare e confezionata, per poi essere distribuita direttamente al consumo tramite una rete di pusher, tutti stabilmente partecipi all'associazione: in buona sostanza, si trattava di un vero e proprio business "a km 0". Possedendo e gestendo direttamente la produzione attraverso la coltivazione dello stupefacente ed evitando così di limitarsi a spacciare sostanza stupefacente acquistata da altri, l'associazione criminale smantellata otteneva profitti più elevati rispetto ad altre omologhe organizzazioni, riuscendo, al contempo, a essere di gran lunga più concorrenziale, sia in termini di qualità, sia in termini di prezzo.Da un lato, infatti, l'organizzazione riduceva sensibilmente i costi di produzione e i rischi d'impresa connessi all'acquisto di partite di droga da altri soggetti, dall'altro, producendo con zelo e cura lo stupefacente, riusciva a garantire al proprio fitto giro di clienti una qualità del prodotto di gran lunga superiore alla media.