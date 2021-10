Regeni:se imputati irreperibili,processo sarà sospeso

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - A decidere sull'eventuale sospensione del processo a carico degli 007, accusati dell'omicidio di Giulio Regeni, sarà il gup di Roma dopo che avrà intrapreso tutte le strade per rendere effettiva agli imputati la conoscenza del procedimento a loro carico. Dopo la rogatoria, che sarà chiesta in sede della nuova udienza gup, il giudice fisserà una seconda udienza, a distanza di qualche mese, per fare il punto sulle "ricerche" dei quattro. Se resteranno irreperibili, il gup emetterà una ordinanza di sospensione del procedimento. L'iter previsto a quel punto è il rinnovo della rogatoria ogni 12 mesi. La nuova udienza gup che dovrà decidere del destino del processo sulla morte di Giulio Regeni sarà fissata entro gennaio. In quella sede il giudice dovrà intraprendere tutte le strade possibili, a cominciare da una nuova rogatoria in Egitto, per rendere effettiva e non solo presunta la conoscenza agli imputati del procedimento a loro carico. (ANSA).