Regeni, mamma: oggi avresti compiuto 32 anni ma ti hanno rubato vita

Roma, 15 gen. (askanews) - Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016 oggi avrebbe compiuto 32 anni. E la madre, Paola Deffendi ha affidato ai social due messaggi. Su Facebook scrive: "Caro Giulio, oggi avresti compiuto 32 anni ma ci sono persone che non rispettano la vita degli altri...non rispettano i diritti umani...e tu lo sai molto bene, purtroppo. La mamma".Mentre su Twitter rilancia l'appello "verità e giustizia per Giulio Regeni, sempre" e aggiunge "anche oggi 15 gennaio, avresti compiuto 32 anni ma c'è chi ti ha rubato la vita!".