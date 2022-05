(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - ''Noi sappiamo che l'Egitto non vuole collaborare, anzi ha alzato un muro e noi invece dobbiamo in tutti i modi riuscire a far proseguire i processi perché è un dovere morale per il nostro Paese''. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, da Napoli, in merito al caso Regeni all'indomani delle parole espresse dai genitori intervenuti ieri sera a 'Che tempo che fa'. (ANSA).