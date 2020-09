(ANSA) - GENOVA, 21 SET - "Se come sembra vincerà il Sì al referendum è chiaro che l'attuale parlamento non può votare il Presidente della Repubblica". Lo ha detto il deputato ligure della Lega, Edoardo Rixi. "La riforma prevede che ci siano 600 parlamentari, non gli attuali 945, un collegio di voti diverso". (ANSA).