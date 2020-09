Referendum: Di Maio, in Italia troppi parlamentari

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 11 SET - "Abbiamo la grande occasione per tagliare 345 parlamentari e chi sta portando avanti la campagna del 'No' è chi ha tagliato per anni la sanità, la scuola, i trasporti e i servizi essenziali". A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per sostenere il Si al referendum e il candidato presidente della Regione Marche Gianni Mercorelli. "Credo - aggiunge Di Maio - che abbiamo l'occasione per riportare i numeri dei parlamentari ai livelli europei. In Italia i parlamentari sono troppi". (ANSA).