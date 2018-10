Reddito di cittadinanza: i poveri non vogliono stare sul divano, ma non sempre la povertà è legata alla mancanza di lavoro

Nella discussione a proposito del reddito di cittadinanza in questi giorni si starebbe dando eccessiva enfasi a retaggi del passato tipo quello per cui “i poveri sono responsabili della propria condizione: incapaci di reagire per pigrizia, imbroglioni, profittatori. In definitiva “fannulloni sul divano” come qualcuno ha talvolta detto. Si tende così a puntare grande attenzione alla necessità di garantire che i beneficiari dell’assegno siano destinati all’inserimento al lavoro.

Ad avviso di Maria Cecilia Guerra, professoressa di Scienza delle Finanze all’Università di Modena e Reggio Emilia, ex senatrice Pd, ci sono a proposito delle troppe attenzioni al reinserimento lavorativo degli elementi preoccupanti. In primo luogo – scrive sul Fatto Quotidiano - il pericolo di condizionare negativamente il modo in cui il reddito di cittadinanza verrà disegnato.

I lavoratori poveri

In particolare il riferimento della docente è all’idea di affidarne la gestione ai Centri per l’impiego. Infatti si rischia di dimenticare che la povertà non sempre è legata solo alla mancanza di lavoro. Ci sono anche i lavoratori poveri (working poors) impiegati in attività precarie o scarsamente remunerate, tali da non riuscire a garantire un reddito decoroso. Difficile ritenere che queste persone non abbiano voglia di lavorare. Basti considerare che in Italia il 67% dei lavori part-time sono involontari.

La professoressa Maria Cecilia Guerra

In altre famiglie ci sono poi componenti gravemente invalidi, disabili, elementi comunque non occupabili. Esistono inoltre altre persone, soprattutto donne, impegnate in lavori di cura, che si dedicano ad assistere anziani o minori non autosufficienti. Pagano il fio della mancanza di asili nido e di assistenza agli anziani, lasciata nel nostro Paese prevalentemente sulle spalle delle famiglie. Ed anche di queste realtà occorre tener conto.

Altre problematiche che si sommano

Alla situazione di povertà si sommano inoltre altre carenze: la scarsa qualificazione o la mancanza di esperienze ai fini dell’occupazione, il disagio abitativo e la disabilità, lo status di immigrato o l’avere sofferto esperienze negative precedenti come il carcere. Questo per dire che le politiche contro la povertà devono spingersi oltre il pur necessario sostegno economico e la spinta a cercare lavoro.

I centri per l'impiego

Per questa ragione, ad avviso della professoressa Guerra, è sbagliato affidare la gestione del problema ai Centri per l’impiego e non ai Servizi sociali dei comuni, gli unici che con la presa in carico possono agire in collegamento anche con la rete delle altre realtà presenti sul territorio: le scuole, le Asl, il volontariato e così via.

Non bisogna dimenticare per altro che dei 5 milioni e 58mila poveri assoluti ben 1 milione e 208mila sono minorenni esposti al rischio di dispersione scolastica.

Il secondo motivo

Il secondo motivo è – ad avviso della professoressa Guerra – è che non si può credere che bastino le politiche attive del lavoro a fare il miracolo di eliminare la povertà. Rendere punitive le politiche di cui si parla, mirando all’inserimento lavorativo a tuti i costi , “rischia di favorire la proliferazione di forme di lavoro senza dignità, precarie e mal retribuite, e di rafforzare invece che rompere, il circuito del lavoro povero”.

Bisogna prestare attenzione – come fa attualmente il Rei – alla trappola della povertà nel considerare il rapporto tra sussidio e lavoro povero. Bisogna cioè evitare di accettare lavori che comportino il peggioramento, anziché il miglioramento, della propria situazione economica. Ed il tema prenderà un valore particolare “se il reddito di cittadinanza sarà di 780 euro per singolo, ovvero una cifra superiore a quanto un giovane al primo lavoro riesce in genere a guadagnare”.