Recuperata auto nel fiume è di Brunella, ma lei non c'è

(ANSA) - ANCONA, 20 SET - Appartiene a Brunella Schiù, la 56enne che risulta ancora dispersa nell'alluvione del 15 settembre, l'automobile ripescata in serata dai carabinieri, 2 chilometri a sud del ponte del Burello nel territorio di Corinaldo (Ancona). L'interno è pieno di fango, ma non ci sono corpi. Sono invece stati rinvenuti dei documenti che attestano la proprietà di Brunella. Al veicolo, una Bmw serie 1 bianca, mancano vari pezzi. La carcassa si trova in una zona inaccessibile e dovrebbe essere recuperata domani. Sempre domani i carabinieri riprenderanno le ricerche in quella zona. (ANSA).