Recovery fund, Manfredi: piano di 15 mld su ricerca e formazione

Roma, 8 set. (askanews) - E' di 15 miliardi di euro il progetto di investimento complessivo firmato dal ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, che dovrebbe essere finanziato con il Recovery Fund. "Ho presentato un progetto molto organico di investimento sia sul diritto allo studio, sia sulla ricerca. L'investimento complessivo è di 15 miliardi per cercare di portare l'Italia agli standard europei", ha spiegato Manfredi a Radio 24. "Come ha detto il presidente della Repubblica, noi dobbiamo investire in formazione e ricerca. E' un fondo per i giovani, sono fiducioso che faremo un investimento importante", ha aggiunto.