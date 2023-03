'Sos nello Jonio, nave con 500 persone imbarca acqua: intervenire subito'. Salvati altri 42 naufraghi

Un'altra imbarcazione con a bordo almento 500 persone, tra cui molte donne e bambini, è stata segnalata nel Mar Jonio. Secondo le notizie ricevute da Alarm Phone, l'imbarcazione starebbe "imbarcando acqua". "Il telefono di soccorso civile Alarm Phone ha segnalato da stamattina presto una situazione di grave pericolo per 500 persone che si trovano a bordo di un motopeschereccio al largo della Sicilia, nel Mare Jonio - ha detto il capomissione di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini -. Tutte le autorità competenti sono state tempestivamente avvisate. Tra le 9 e le 10 di questa mattina l'aereo Eagle 1 di Frontex ha sorvolato la posizione dell'imbarcazione. E lo stesso ha fatto un elicottero della US Navy. Come Mediterranea chiediamo alle Autorità italiane di lanciare subito un'operazione di soccorso per salvare quelle vite".

🆘~500 vite in pericolo a sud della #Sicilia! @alarm_phone è stata contattata da una grande imbarcazione partita dalla #Libia e che ora si trova in zona SAR #Italia. Le Autorità sono state avvertite.



Avviate subito un'operazione di soccorso!@mims_gov @Viminale @Palazzo_Chigi https://t.co/gmeTNluHMJ — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) March 10, 2023

"A scanso di equivoci questa è una situazione di distress - aggiunge Casarini -, chiediamo che per favore inviino le motovedette e i mezzi aerei della Guardia costiera, che aprano un'evento Sar. Non è una operazione di polizia che serve. È un peschereccio strapieno di profughi in fuga, che chiede aiuto. Ci sono decine di donne e bambini. E da bordo segnalano ad Alarm Phone che stanno già imbarcando acqua. Non c'è un minuto da perdere".

Salvati 42 naufraghi partiti dalla Tunisia

Ancora una volta si è sfiorata la tragedia nei mari a largo delle coste italiane. Un barchino proveniente dalla Tunisia con a bordo 42 migranti, tra cui 5 donne e un minorenne, è naufragato nelle acque Sar italiane a largo di Lampedusa. Il primo soccorso è stato dato dall'equipaggio di un peschereccio tunisino, poi l'intervento della Guardia costiera dopo l'Sos. Quando l'imbarcazione italiana è giunta sul luogo i naufraghi sono stati recuperati e l'imbarcazione era già affondata.

Le persone salvate originarie della Costa d'Avorio, del Camerun e della Nigeria, sono state portate al poliambulatorio perché in forte ipotermia. I superstiti hanno riferito che non ci sono dispersi e che erano partiti da Sfax, in Tunisia, mercoledì scorso.

Record di arrivi: mai così tanti

Sono complessivamente 1.869 i migranti giunti a Lampedusa ieri, con 41 barche soccorse nelle acque antistanti l'isola o in area Sar dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Un record mai raggiunto prima d'ora. Due barchini, con a bordo 46 e 41 migranti, sono riusciti ad approdare direttamente a terra fra la spiaggia della Guitgia e una cala vicina. Dalla mezzanotte in poi sono stati registrati altri 14 sbarchi, con circa 605 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono stati trasferiti 750 ospiti, al momento ci sono oltre 3 mila migranti.

"Non è stata una tragedia annunciata, ma una tragedia denunciata. Credo che sia ipocrita dire non è stato possibile dare una risposta. No, non abbiamo saputo o voluto anticipare. Nella Chiesa, a cominciare da papa Francesco, in tanti lo hanno sottolineato mille volte: non c'è nessuna sorpresa in queste vicende, sono cose previste e molto politiche. Oltre che tristissime", ha detto il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale e stretto collaboratore di papa Francesco, rispondendo a un'intervista a Vatican News sul tragico naufragio di migranti a Cutro, nel Crotonese.