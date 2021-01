“Non lo dico per "svilire" una protesta sarda, ma anzi per supportarla! Avete visto dove vogliono fare i siti in Toscana? Due location, entrambe ad alta vocazione agricola, con vini d'eccellenza (tre bicchieri, fra i migliori Italiani), olio d'oliva ed agricoltura, allevamenti di chianina e maiale di cinta, tartufi. Insomma, prodotti della Terra, eccellenze Italiane di quelle che ci fanno conoscere nel mondo. Una zona che è d'eccellenza turistica Italiana: insomma, ma questi esperti, chi li ha sciolti?”, ha scritto su facebook l’imprenditore livornese Curzio Mugnai, commentando un post anti scorie promosso dalla cittadina sarda, Letizia Cappai, su change.org contro il possibile stivaggio dei rifiuti radioattivi in Sardegna.

Botta e risposta

Al signore toscano ha risposto il laziale Roberto Falessi: “Ma tu che ne sai di un deposito di scorie nucleari?”; reazione: “T'immagini cosa potrebbe succedere una volta che si venisse a sapere che le pecore del famoso pecorino di Pienza pascolano vicino ad un deposito di scorie? … il mio è un commento dovuto alla scelta dei luoghi”. A dir il vero, sempre in Sardegna, c’è chi ritiene il deposito una opportunità: “Io metto la firma per avere il deposito in Marmilla (regione della Sardegna ndr), molto meglio che vedere morire quei paesi e molto più sicuro e meno inquinante di tante altre attività”, ha commentato un docente universitario di Sassari. “Firme per o firme contro: lasciano il tempo che trovano. Se produciamo, come produciamo, scarti nucleari, ce li dobbiamo tenere e stoccare in sicurezza. Siamo alla solita italianità del ‘a casa mia no’. Solo che lo dicono tutti. Non funziona. Bisogna essere razionali, valutare, negoziare. Qualcuno dovrà prendersela, e deve avere sicurezza e contropartita. Altrimenti iniziamo con le solite proteste e firme, e poi la prendiamo in tasca, senza alcuna contropartita”, ha scritto un altro sardo della provincia di Nuoro. Il segno evidente che sullo stesso argomento ci possono essere opinioni diverse, peraltro molto ben articolate .

La Sicilia pronta alla rivolta

Protestano anche altri isolani. In Sicilia, per esempio, sono state individuate quattro aree che potrebbero essere idonee per la costruzione del deposito di stoccaggio. “Senza volere, almeno per il momento, approfondire gli aspetti squisitamente tecnici, appare di tutta evidenza che la realizzazione di un deposito di scorie nucleari infliggerebbe alla Sicilia intera un colpo terribile, colpendola mortalmente in primo luogo in quei settori, turismo ed agricoltura, che negli ultimi decenni hanno rappresentato l’unica ancora di salvezza rispetto ad un degrado economico e sociale che appariva inarrestabile”, si legge nel sito siciliano Lasberla.com.

Petizioni online

Più o meno quello che si dice in tutte le regioni interessate. “No Scorie” sono state pubblicate anche in Puglia e Basilicata, con oltre 50mila firme raccolte in un giorno. Anche in queste regioni sono in tanti a voler “scongiurare il rischio di creare un sito unico delle scorie nucleari nei territori di Basilicata e Puglia”. “La popolazione – si legge nel documento – deve dar segno di unità, condivisione e compattezza. Firmiamo e condividiamo tutti questa petizione per preservare e difendere la nostra terra, il nostro futuro e il diritto alla salute”. E ancora, “rifiuti radioattivi in Valdorcia (Toscana) proprio no”. Le ragiono possono anche essere condivisibili. “Se infatti tutti i residenti sono costretti a una lunga trafila di progetti, certificazioni, autorizzazioni anche per costruire un canile, come possono accettare a cuor leggero un insediamento largo 178 ettari di cui 110 destinati a ospitare le 90 costruzioni in calcestruzzo armato, dette “celle”, in cui ‘verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all’interno i rifiuti radioattivi già condizionati’.

La a risposta giusta

Complessivamente ospiterebbero “circa 78 mila metri cubi di rifiuti a bassa e media attività”. E pensare che un insediamento di nuove abitazioni, nei pressi di Pienza, nel 2007 scatenò un autentico putiferio e fu definito “ecomostro” da Asor Rosa per il danno arrecato al paesaggio!” Donatella Cinelli Colombini, donna del vino per eccellenza, imprenditrice vitivinicola di Montalcino, e produttrice di vino Orcia Doc a Trequanda. Tutti hanno la risposta giusta: “Nel mio giardino no”. E allora cosa si fa? Si butta tutto in mare? Non è evidentemente possibile, com’è impossibile trasportarli fuori dall’Italia. La verità vera è che sono stati individuati 67 siti potenziali suddivisi tra Piemonte, Toscana, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna, regioni in parte già colpite dall'inquinamento come il basso alessandrino o altre ad alta vocazione agricola, come la Tuscia o la Marmilla, il Sarcidano in Sardegna o il territorio tra Basilicata e Puglia, senza coinvolgimento dei comuni.

Carta dei siti idonei

In realtà la pubblicazione della Carta dei siti idonei, nota anche come Cnapi, è solo l'inizio di un processo lungo e che prevede più passaggi. Per rendere più completa l’informazione bisogna dire che prima delle scelte definitive sarà organizzato un seminario nazionale con enti locali e soggetti interessati. In base all'esito del dibattito la Sogin - società pubblica istituita nel 1999 e responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina – “preparerà una nuova carta dei siti, che verrà di nuovo valutata e approvata dai Ministeri. A quel punto i Comuni potranno presentare le loro candidature (se ce ne saranno) e il governo dovrà fare la scelta finale”, si legge in depositonazionale.it. L’investimento sarà di 900 milioni, con 4.000 occupati per 4 anni nel cantiere e un migliaio poi nella gestione. Sono previsti dalla legge benefici economici per i comuni interessati. Viste le albe, chi si fa avanti? E' attesa vigile.