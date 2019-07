Ratzinger a Castel Gandolo e a Frascati per una visita privata

Città del Vaticano, 26 lug. (askanews) - "Come mi ha indicato S.E. Mons. Georg Gaenswein stamattina, il Papa emerito nel pomeriggio di ieri, alle ore 16.15, si è recato ai Castelli Romani, prima a Castel Gandolfo, con una sosta nei giardini e al belvedere per la passeggiata e la recita del Rosario, poi al Santuario della Madonna del Tufo a Rocca di Papa e infine, insieme a S.E. Mons. Raffaello Martinelli, alla Curia vescovile di Frascati dove si è fermato per la cena". Lo ha reso noto, rispondendo alle domande dei giornalisti, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. "Alle ore 22.30 ha fatto ritorno al Monastero Mater Ecclesiae. La visita faceva seguito a un invito di S.E. Mons. Martinelli".