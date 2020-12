RaraMente, al via la newsletter sulle malattie rare

Roma, 19 dic. (askanews) - Frutto della collaborazione collaudata da anni di esperienza, e ora 'ufficializzata' da un Accordo siglato di recente tra Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Federazione Italiana Malattie Rare (UNIAMO), nasce RaraMente, newsletter dedicata all'universo delle patologie rare.La pubblicazione, a cadenza quindicinale, è online sul Portale delle Malattie Rare voluto dal Ministero della Salute, e vuole essere uno spazio, oltre che di informazione per pazienti, medici, operatori sanitari, e di sensibilizzazione per tutti, anche di vera e propria condivisione, dove un link, una notizia, un contatto possano dare un valore aggiunto alla vita delle persone con Malattia Rara.Di numero in numero, si potranno leggere un editoriale e un focus dedicati ad argomenti di attualità relativi al mondo di queste patologie; le news dalla comunità scientifica, dalle associazioni di pazienti, dal mondo della ricerca; gli appuntamenti e gli eventi previsti nelle due settimane considerate.