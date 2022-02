Rapine violente nel centro di Torino, arrestati 5 giovani

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Con un modus operandi tipico delle baby gang, avevano avvicinato e infastidito tre giovani per poi costringerli con la forza a consegnare loro una collanina d'oro. Bottino poi esposto come un trofeo sui social. Cinque giovani tra i 18 e i 20 anni, due di origine marocchina e tre italiani tutti residenti a Torino, sono stati arrestati dai carabinieri per rapina aggravata in concorso. Gli investigatori sono arrivati a loro dopo un'indagine partita nel giugno scorso, quando avevano messo a segno la rapina nel quartiere di San Salvario. I cinque si trovano ora agli arresti domiciliari. (ANSA).