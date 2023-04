Rapine a studenti Politecnico, 2 arresti

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Due minorenni, classe 2007, accusati di rapina e aggressioni verso alcuni studenti in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico di Milano, sono stati arrestati su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Milano su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale minorile che ha coordinato le indagini della Polizia di Stato condotte dagli agenti del Commissariato Città Studi di Milano. Il provvedimento "ha permesso di ricostruire quanto accaduto la sera del 21 gennaio scorso nei pressi di Piazza Leonardo Da Vinci, quando un nutrito gruppo di giovanissimi, dopo aver accerchiato 5 studenti universitari, tentarono di rapinare del portafogli uno di loro, un 19enne italiano, aggredendo con pugni al volto un secondo compagno di studi intervenuto in sua difesa, il quale riportava una prognosi di 30 giorni". (ANSA).