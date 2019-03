Rapine in sale slot, 8 arresti

(ANSA) - VARESE, 12 MAR - Otto persone sono state arrestate dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per rapina e detenzione illecita di armi, a seguito di un'indagine su una serie di rapine messe a segno in sale slot della provincia di Varese. Tra gli arrestati ci sono anche i genitori del presunto capo della banda. Si tratta di quattro sospetti rapinatori, tutti ventenni, già fermati dai militari il 16 ottobre, prima dell'ennesimo colpo, di altri due componenti della gang e dei genitori dell'uomo ritenuto l'elemento di spicco, accusati di detenzione di armi clandestine. In una occasione, in particolare, il gruppo avrebbe picchiato e incappucciato il gestore di una sala scommesse per poi chiuderlo nel retro.