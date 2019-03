Rapinatore ucciso a Palermo, due feriti

(ANSA) - PALERMO, 12 MAR - Un rapinatore è rimasto ucciso a Palermo la scorsa notte in un minimarket in via Maqueda a Palermo. Nel corso della rapina sono rimasti feriti il gestore e un dipendente. L'omicidio è avvenuto nel corso di una violenta colluttazione tra il rapinatore e il gestore del mini market, un cittadino del Bangladesh. In difesa del commerciante è intervenuto anche un suo dipendente. La vittima sarebbe un maghrebino che non è stato ancora identificato. Quando gli agenti della squadra mobile sono intervenuti hanno trovato il rapinatore per terra, un bastone sporco di sangue e alcuni cocci di vetro di una bottiglia in frantumi. Gli investigatori stanno interrogando i due testimoni, rimasti leggermente feriti durante la rissa, e visionando le immagini di una telecamera di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'omicidio.