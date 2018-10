Rapina in villa a Lanciano, il capo della banda potrebbe essere rimesso in libertà

Il capo della banda dei rumeni che, a Lanciano, ha assaltato la villa del dottor Carlo Martelli e tagliato un orecchio alla moglie potrebbe essere rimesso in liberta. Secondo quanto scrive il Messaggero, Alexandru Bogadan Colteanu, il “macellaio", come gli altri complici, al momento è indagato solo per l'orologio rubato al medico, che cercava di vendere nel Casertano, dove si era rifugiato dopo il colpo messo a segno nella villa del medico. Oggi la Procura gli contesterà la rapina e le lesioni gravi, reati in grado di prolungare la sua carcerazione. La speranza è che, durante la trasmissione degli atti da Lanciano alla Campania, il giovane non sia rimesso in libertà.



L’arresto del quinto uomo



A poco più di una settimana dall’efferata rapina sono cinque le persone individuate come responsabili e un sesto uomo è finito nella rete degli investigatori accusato di favoreggiamento. Risale a sabato pomeriggio l'ultima operazione che ha assicurato alla giustizia il quinto componente della banda, un 26enne romeno (G.B.G.) ora in carcere a Lanciano, e il suo fiancheggiatore, connazionale 48enne (J.G.), ai domiciliari. Un'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri che, con 60 uomini, unità cinofile molecolari ed elicotteri, hanno percorso in lungo e in largo, nei dintorni di Lanciano, le frazioni di Rizzacorno, Colle Campitelli e contrada Fontanelle, fino a individuare, in tarda serata, l'auto sulla quale i due stavano tentando di fuggire. Il 26enne, sentitosi braccato, è scappato a piedi cercando di nascondersi nelle campagne, mentre le forze dell'ordine fermavano l'uomo che lo stava aiutando. Una volta bloccato, il 26enne è stato condotto nella caserma dei Carabinieri della compagnia di Lanciano e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, poi trasferito in carcere.