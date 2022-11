Assalto al portavalori in Sardegna: auto in fiamme e conflitto a fuoco

Un furgone portavalori è stato rapinato questa mattina sulla strada statale "131 Carlo Felice" nel nord Sardegna, nel tratto tra il bivio per Thiesi e quello per Giave. Stando alle prime informazioni la banda di malviventi che avrebbe bloccato la carreggiata con un'auto e un furgone in fiamme, non ha esitato a estrarre le armi e sparare contro il mezzo. Due guardie giurate sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale di Sassari.

L'auto data alle fiamme (Unionesarda.it)

Nel frattempo le forze dell'ordine hanno ritrovato l'auto usata dai banditi per la fuga. L'auto è stata abbandonata in provincia di Nuoro, in territorio di Bolotana. Stando a una prima stima il bottino della rapina sarebbe esiguo. E' caccia alla banda anche con l'ausilio di un elicottero dei carabinieri.