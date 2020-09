Tenta rapina e abusa di una donna di 87 anni, arrestato un giovane immigrato

Era già noto alle forze dell'ordine per piccoli reati, furti in particolare, ma che potesse arrivare a violentare una donna di 87 anni nessuno poteva immaginarlo. Invece è successo. Protagonista un 17enne nordafricano, residente nel Parmensee. L'episodio è avvenuto sabato, in una palazzina di Salsomaggiore Terme, cittadina della provincia. Il giovane è stato identificato e fermato e ora si trova nel carcere minorile di Bologna.

Entrato nell'abitazione della pensionata per rubare

Il giovane ha iniziato a cercare gioielli e denaro quando la donna, che era in giardino, è rientrata e lo ha sorpreso mentre rovistava nei cassetti. L'anziana allora ha iniziato a urlare e lui, invece di fuggire, l'ha aggredita, gettata terra e ha abusato di lei. Poi si è allontanato a piedi. Sul posto ha però lasciato la bicicletta con cui era arrivato e, in più, le grida della vittima hanno allertato alcuni vicini che subito hanno chiamato il 113. Uno di loro poi ha scorto il ragazzo sulla strada mentre si allontanava e ha avuto la prontezza di riflessi di fotografarlo con il cellulare.

L'immagine è stata decisiva per arrivare al riconoscimento dell'autore dello stupro. Inoltre, sulla bicicletta c'erano ancora le impronte del 17enne. Così i carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni di Bologna guidata da Silvia Marzocchi, lo hanno alla fine rintracciato e fermato a casa di un amico, estraneo ai fatti. Addosso aveva ancora i vestiti con cui aveva colpito. Una volta in caserma, il 17enne ha prima tentato di negare ogni addebito, poi ha confessato il furto, infine, fra le lacrime, ha ammesso parzialmente anche la violenza sessuale.

Ora è nella struttura penitenziaria minorile di Bologna. Le accuse per lui sono di tentata rapina aggravata e violenza sessuale. La 87enne è stata trasportata al Pronto Soccorso del vicino ospedale di Fidenza, per lo choc e le lesioni subite.

L'episodio ha provocato sgomento, prima di tutto nella comunità di Salsomaggiore Terme, poi nel mondo politico e sindacale. La Spi-Cgil, in particolare, sottolinea il fatto che "l'aggressione sia avvenuta ai danni di una persona di quasi 90 anni è senza dubbio un'aggravante che ci impone attenzione alla difesa delle persone più fragili. Non ci prestiamo invece ad eventuali polemiche relative alla nazionalità dell'accusato: proprio in questi giorni le cronache ci hanno raccontato ampie pagine di barbarie che non conoscono confine e colore della pelle". Questione invece su cui pongono l'attenzione i parlamentari parmigiani della Lega Laura Cavandoli e Maurizio Campari, secondo cui l'episodio di Salsomaggiore si aggiunge "alla drammatica cronaca delle nostre città: da anni un bollettino di guerra che vede come protagonisti stranieri più o meno regolari, che la sinistra e il Governo si ostinano a nascondere e negare".