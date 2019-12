(ANSA) - MILANO, 16 DIC - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 28 estremisti di destra, tra cui appartenenti a Casapound, Forza Nuova e Lealtà e azione, accusati di apologia di fascismo per la chiamata del "presente" e i saluti romani, durante il corteo in ricordo di Sergio Ramelli, lo scorso 29 aprile, in via Paladini a Milano. L'inchiesta è coordinata dal pm di Milano Enrico Pavone e dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili.