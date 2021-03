Raggi, al via sistemazione sanpietrini in piazza Pantheon

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Sono iniziati i lavori di riqualificazione in una delle piazze più belle del mondo: Piazza della Rotonda. Davanti al Pantheon, una delle meraviglie di Roma, verranno risistemati tutti i sanpietrini". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi su fb. "Abbiamo anticipato il cantiere, previsto inizialmente a giugno, approfittando della zona rossa e degli spostamenti limitati in città. Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni, coordinate dal Municipio I, di riqualificazione dei sanpietrini. Quest'intervento è un'ottima notizia per i commercianti di tutta la zona. E non solo: restituiremo a cittadini e turisti una piazza ancora più bella. Così come abbiamo fatto con Piazza Venezia", conclude. (ANSA).