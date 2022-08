Ragazzo travolto e ucciso da un'auto, la soldatessa americana era ubriaca

La soldatessa americana di 20 anni che ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni, nella notte tra sabato e domenica, a Porcia (Pordenone), era ubriaca. L'alcol test ha dato esito positivo: il tasso alcolemico nel sangue era pari a 2,09 grammi per litro, 4 volte il limite consentito.Il quadro accusatorio nei confronti della giovane non cambia radicalmente ma si aggrava la sua posizione. Sulla scorta della perizia dei Carabinieri e all'esito positivo dell'alcoltest, la Procura di Pordenone ha inoltre chiesto al Gip del locale Tribunale la convalida dell'arresto, avvenuto in flagranza di reato, della cittadina americana di 20 anni, militare presso la base Usaf di Aviano, e l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Intanto mazzi di fiori, messaggi, lumini sono stati portati sul luogo dove il quindicenne Giovanni Zanier è stato travolto e ucciso lungo la pista ciclabile di Porcia. Tante persone, tra parenti e amici coetanei della vittima, sono giunte sul posto, fermandosi per qualche minuto.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo la ricostruzione dell'incidente fatta dagli investigatori italiani - con il supporto della Polizia americana della Base, anche per le traduzioni di legge - la giovane, stava percorrendo via Roveredo, a Porcia, in direzione della SS13 Pontebbana, quando "nell'approssimarsi alla rotatoria posta all'incrocio con via Lazio, aumentava repentinamente la velocità del mezzo da lei condotto e percorreva così la rotatoria perdendo il controllo del veicolo", come descrive il verbale della Procura. A quel punto l'auto ha invaso "la pista ciclo-pedonale andando a impattare con la parte anteriore del veicolo contro il corpo del 15enne Giovanni Zanier, che stava percorrendo a piedi quel punto, il quale veniva così travolto e sbalzato in aria, per poi ricadere rovinosamente al suolo in corrispondenza di un'aiuola spartitraffico adiacente". "Il fatto - si conclude il verbale della Procura - è aggravato per essere stato commesso ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica".

Il ministro Giustizia decide la giurisdizione

"Al momento dell'esercizio dell'azione penale, il Ministro della Giustizia italiano può, a discrezione o su richiesta della base americana, attivare il difetto di giurisdizione e consentire così all'indagato statunitense di essere processato nel proprio Paese". Lo ha spiegato il Procuratore di Pordenone, Raffaele Tito. "Questa opzione, in capo al Ministro - ha aggiunto il Procuratore - è operativa in base ai trattati internazionali sulla giurisdizione dei militari Nato in Europa".

Il cordoglio del Comandante Base Usaf

"A seguito dell'incidente stradale accaduto a Porcia (Pordenone), il comandante del 31st Fighter Wing, Brigadier Generale Tad D. Clark, desidera esprimere il suo sentito cordoglio e vicinanza ai familiari della giovane vittima e alla comunità italiana". E' il contenuto di una nota diffusa dalla Base Usaf. "Rivolgiamo il nostro pensiero e le nostre preghiere alla famiglia della giovane vittima ed alla comunità italiana - prosegue il comunicato - I Comandi del 31st Fighter Wing e dell'Aeroporto Pagliano e Gori stanno lavorando a stretto contatto con le autorità competenti italiane".

Il sindaco: "Evitiamo polemiche"

Il sindaco del piccolo centro, Marco Sartini, ha invitato a evitare polemiche sul fatto che la amministrazione da lui guidata abbia deciso di spegnere l'illuminazione pubblica a partire dalle due di notte, per consentire un risparmio energetico.