Ragazzo di 21 anni accoltellato a Milano senza alcun apparente motivo, è grave

Accoltellamento in strada in via Melchiorre Gioia, angolo viale Sturzo a Milano, dove ieri sera un ragazzo egiziano di 21 anni è stato aggredito da un uomo probabilmente connazionale. La vittima, che al momento è ricoverata al Niguarda in gravi condizioni, era insieme ad altre cinque persone egiziane quando, senza alcun apparente motivo, è stato avvicinato dall'aggressore e colpito con un fendente allo stomaco.

L'uomo ha fatto perdere le sue tracce

All'arrivo della polizia sul posto intorno alle 21, l'uomo si era già allontanato. Trasportato in codice rosso all'ospedale, il 21enne è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove si trova tuttora in prognosi riservata. Non più in pericolo di vita, potrebbe essere risvegliato già in giornata.