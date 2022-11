Ragazzino ucciso da tram, pm: 'Omicidio stradale colposo'

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Per il tragico incidente di questa mattina in cui ha perso la vita un ragazzino di 14 anni travolto da un tram mentre andava a scuola in bicicletta, la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo stradale e ha indagato il conducente dell'Atm, a sua garanzia, al fine di effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica. Il pm di turno Cristina Ria ha disposto il sequestro del mezzo per le analisi della scatola nera e delle eventuali telecamere di bordo, l'acquisizione dei video della zona, e l'autopsia. Sequestrata anche la bicicletta e si stanno ascoltando i testimoni. (ANSA).