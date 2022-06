Ragazza pachistana di 18 anni sparita senza lasciare traccia. Nuovo caso Saman Abbas?

Basma Afzaal potrebbe essere fuggita dall'Italia per sfuggire a un matrimonio combinato. La ragazza di 18 anni, sparita da Galliera Veneta dove abitava con i genitori lo scorso 31 maggio, non ha lasciato nessuna traccia dietro di sé. Le indagini sono a tutto campo: gli inquirenti della Procura di Padova non escludono che possa essere un caso come quello di Saman Abbas, la ragazza di origine pachistana residente a Novellara uccisa presumibilmente dallo zio con la complicità dei cugini, il cui corpo non è mai stato ritrovato.

Ma la pista più accreditata è quella dell'allontanamento volontario proprio per evitare un matrimonio combinato. Sulla base delle informazioni raccolte finora dai Carabinieri, gli inquirenti non escludono che la ragazza sia già all’estero dove avrebbe raggiunto un proprio contatto conosciuto online, pertanto si inizia ad escludere l’ipotesi secondo cui possa esserci stata una forzatura da parte di qualcuno e che si trovi in una situazione di pericolo.

Le ultime ore e l'appello sui social

Le ultime ore della ragazza sono ricostruite dalla procura. L'ultima volta è stata vista alle 9:30 del mattino del 31 maggio in un bar accanto alla stazione del pullman di Castelfranco veneto. Da allora non si è avuta più nessuna notizia.

Nel paese frequentava un istituto professionale ed è stata descritta dai genitori come sempre "precisa sugli orari e tranquilla". Dopo la denuncia della scomparsa, il cugino Shaheer Muhammad scrive un appello sui socia. "Aveva uno zaino e indossava scarpe alte e bianche, una maglietta nera con una riga bianca, alta all’incirca 155 cm, di carnagione olivastra scura - scrive -. Chiunque sappia qualcosa chiami il 112 o le forze dell’ordine".