Sintomi uguali, malattie diverse: ecco come distinguere un semplice raffreddore dal coronavirus

In previsione dell'autunno e dei primi malanni stagionali la domanda che quasi tutti si fanno è come sarà possibile distinguere tra una semplice infreddatura da quelli provocati dal Covid-19. Uno starnuto, un colpo di tosse, la febbre, i sintomi sono simili, tuttavia esistono delle differenze fondamentali nel modo in cui si manifestano. Per esempio nel caso dell’anosmia, ossia la perdita dell’olfatto, se è causata dal nuovo coronavirus è ben diversa da quella che si manifesta quando ci si ammala per un semplice raffreddore. Lo rivela un team di ricercatori guidato da scienziati dell’Università Cattolica di Lovanio (Belgio) che ha tracciato le differenze e ha dato dei consigli per distinguere a livello domestico tra le due malattie.

Perdita dell'olfatto

I ricercatori hanno effettuato alcuni test per misurare l’olfatto e il gusto di 30 volontari, tra cui 10 pazienti positivi al nuovo coronavirus, 10 colpiti da raffreddore e i restanti 10 in buona salute. Dalle successive analisi, gli esperti hanno notato che una perdita dell’olfatto molto più marcata nei pazienti affetti dalla Covid-19. Questi infatti, mostrano molte più difficoltà nell’identificare gli odori e i gusti, soprattutto il dolce e l’amaro, rispetto agli altri due gruppi di partecipanti. Non solo: solitamente la maggior parte dei pazienti con la Covid-19 (i pochi inclusi nello studio, va ricordato) continuava a respirare normalmente, senza riportare sintomi come naso chiuso o che cola.

Naso libero

"Di solito la perdita dell'olfatto è una perdita improvvisa e grave e non si accompagna a naso chiuso o naso che cola: la maggior parte delle persone colpite da coronavirus può ancora respirare liberamente. Sembra insomma che ci siano davvero caratteristiche specifiche che distinguono il coronavirus dagli altri virus respiratori. Questo è molto importante perché significa che i test dell'olfatto e del gusto potrebbero essere utilizzati per separare pazienti con Covid-19 e persone con un raffreddore o influenza normali", spiegano i ricercatori.

Perdita del gusto

Un altro segno caratteristico del Covid sembra essere, insieme alla perdita dell'olfatto, quella del gusto: anche in questo caso le differenze tra la "normale" perdita di gusto dovuta a congestione nasale e il sintomo del coronavirus paiono essere abbastanza marcate: in particolare, i pazienti affetti da coronavirus con perdita del gusto non sono davvero in grado di distinguere tra amaro o dolce. Gli esperti sospettano che questo sia dovuto al fatto che il virus pandemico colpisce le cellule nervose direttamente coinvolte con l'olfatto e la sensazione del gusto. “Chi sospetta un contagio potrebbe anche - continuano gli scienziati - fare da solo test dell'olfatto e del gusto a casa usando prodotti come caffè, aglio, arance o limoni e zucchero”. I sensi dell'olfatto e del gusto ritornano normali entro poche settimane nella maggior parte delle persone che si riprendono dal coronavirus.

Tosse secca

Un'altra differenza delle influenze è la tosse, che in caso di Coronavirus è secca e stizzosa e insistente.

Incubazione

L'influenza ha meno giorni di incubazione e un intervallo seriale più breve, e quindi si trasmette più velocemente. Se l'intervallo del Covid-19 è di 5-6 giorni, quello dell'influenza è di 3.