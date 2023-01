Il Maestrale sverza l'Italia, raffiche oltre i 150 km/h. Non mancano le piogge e anche la neve

La prima perturbazione atlantica del 2023 sta portando forte maltempo i tutta l’'Italia In queste ore venti di Maestrale burrascosi, localmente anche tempestosi, al Sud si stanno sommando a un contesto di generale instabilità con groppi temporaleschi, mentre al Nord assumono connotati favonici.

Raffiche oltre i 150 km/h

Raffiche violente da Nord-Ovest hanno tenuto compagnia a molti italiani durante la notte e il primo mattino, toccati i 98 km/h a Catanzaro, 93 km/h a Pecetto Torinese, 91.7 km/h a Loano (SV), 85 km/h a Macugnaga, 83 km/h a San Costanzo (PU), 82 km/h a Campocatino (FR). Fino a 60-70 km/h a Torino, Genova, Ancona, sul Gargano, in Sardegna e così via. Punte di 90 km/h sul Cagliaritano e di 100 km/h nel Sud Sardegna.

Venti da uragano in Sicilia

E' la Sicilia la regione in cui si sono fino ad ora registrate le raffiche di vento più intense. Una punta di 150km/h è stata rilevata nell'entroterra del Messinese ionico, 120km/h nella zona costiera a sud di Messina, sulla costa tirrenica del Messinese raffiche fino a 105km/h, 90km/h sul Palermitano.

Vento forte e mareggiate in Sardegna

Il forte vento che da lunedì sta soffiando in Sardegna con raffiche di maestrale sino a quasi 60 km/h, ha creato qualche disagio, soprattutto nel Cagliaritano e nel Sassarese. E primi danni e pericoli. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Le mareggiate hanno provocato disagi e ritardi anche nei trasporti via mare: la tratta Santa Teresa-Bonifacio resta sospesa tutto il giorno per condizioni meteo avverse, bloccata anche la Porto Torres-Olbia. Lunedì la Sharden, il traghetto della compagnia Tirrenia proveniente dallo scalo di Genova e diretto nel molo di ponente di Porto Torres, è stata dirottata in via precauzionale nel porto di Olbia, dove è attraccata nel tardo pomeriggio.

Calabria, forti temporali e neve in montagna

L'ondata di maltempo che ha raggiunto il Sud Italia non risparmia la Calabria, alle prese con piogge e temporali anche di forte intensità sul versante tirrenico. Nei pressi di Vibo Valentia un fulmine ha colpito la croce di una chiesa nella zona alta di Dasà, facendola crollare e danneggiando alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. In montagna nevica sulle Serre Vibonesi a partire dai 1000m circa, con i fiocchi che cominciano ad imbiancare.

Allagamenti in Abruzzo

Il fronte sta impegnando l'Abruzzo con fenomeni anche intensi e localmente temporaleschi. Disagi si registrano a Pescara dove una strada è stata completamente allagata nella zona Alcione, rendendo difficoltoso l'ingresso a scuola agli alunni.

Rovesci raggiungono la Puglia

Sul versante adriatico piogge e rovesci si stanno estendendo verso sud ed hanno raggiunto parte della Puglia, dal Gargano fino al Barese. Nel frattempo temporali segnalati poco al largo del Brindisino.

Al Sud neve fino a 700m

La quota neve in mattinata oscilla intorno a 700/1000m su gran parte dei settori peninsulari, con fiocchi fino a Campobasso dove però la temperatura si mantiene leggermente positiva e non si segnalano accumuli al suolo. Il limite neve oscilla intorno a 1000/1300m tra Calabria e Sicilia.

Molise, torna a nevicare a Campobasso

Dopo una mattinata caratterizzata inizialmente da deboli nevicate con temperature inizialmente positive, i fiocchi hanno cominciato a cadere con più insistenza a Campobasso, la temperatura è scesa a -1°C e tetti, prati e bordi delle strade si stanno imbiancando. Segnalati anche alcuni temporali sparsi sul Molise.